В Борисполе задержали нелегалов, прилетевших под видом футбольной команды (фото)

Во время проверки документов выяснилось, что рейсом «Стамбул-Киев», прибыла спортивная команда из Нигерии в составе 12 человек. Граждане сообщили, что прилетели в Украину на матч, который состоится в Закарпатской области, сообщили в пресс-службе ГПС.

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Однако у пограничников возникло подозрение относительно предоставленной пассажирами информации. Как показала дальнейшая проверка - не зря. Эту «команду» никто на территории Украины не ждал и любых соревнований в день прибытия группы не планировалось проводить. Кроме того оказалось, что мужчины не имели соответствующего финансового обеспечения для пребывания в Украине. О действительных намерениях относительно следования в западный регион «команда» объяснить не смогла.

Всем «футболистам» пограничники отказали в пропуске через государственную границу, нарушителей будут возвращены обратным рейсом.