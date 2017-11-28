Момент внезапного нападения крокодила на туристку попал на видео (фото)

14:40, 28 ноября 2017
Курьёзы
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На видеозаписи слышно, как туристка шутит, смеется, но внезапно появляется крокодил.

Крокодил набросился на туристку / фото facebook.com/ally.bullifent

Британская туристка пострадала в результате неожиданного нападения крокодила в Австралии.

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Когда она снимала рыб на пляже Кейп-Трибьюл в австралийском штате Квинсленд, на нее из воды прыгнул крокодил и укусил, передает The Sun

После этого девушка обратилась за медицинской помощью, но ее вскоре выписали.

Как сообщал УНИАН, 18-летний австралиец едва не потерял руку, прыгнув в реку с крокодилами. Он захотел похвастаться перед иностранной подружкой, которая не обращала на него внимания.

фото facebook.com/ally.bullifent
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Теги: #крокодил напал на туристку#нападение крокодила