Момент внезапного нападения крокодила на туристку попал на видео (фото)
14:40, 28 ноября 2017Курьёзы
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На видеозаписи слышно, как туристка шутит, смеется, но внезапно появляется крокодил.
Крокодил набросился на туристку / фото facebook.com/ally.bullifent
Британская туристка пострадала в результате неожиданного нападения крокодила в Австралии.
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Когда она снимала рыб на пляже Кейп-Трибьюл в австралийском штате Квинсленд, на нее из воды прыгнул крокодил и укусил, передает The Sun.
После этого девушка обратилась за медицинской помощью, но ее вскоре выписали.
Как сообщал УНИАН, 18-летний австралиец едва не потерял руку, прыгнув в реку с крокодилами. Он захотел похвастаться перед иностранной подружкой, которая не обращала на него внимания.
фото facebook.com/ally.bullifent
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