Бородатый супермен: сын Трампа опубликовал фото отца в образе супергероя

Сын президента США Дональд Трамп - младший опубликовал в Instagram фальшивую обложку Time со своим отцом в образе Супермена.

На картинке президент США с бородой одет в костюм супергероя, а на груди у него красуется буква "Т".

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Он будто бы изображен на обложке журнала Time, а надпись на ней гласит "Президент Трамп делает Америку великой снова".

Как сообщал УНИАН, рисунок Трампа продали на аукционе за 16 тысяч долларов. За картину, которая скорее напоминает рисунок маленького ребенка, заплатили 16 тысяч долларов.