Рисунок Трампа продали на аукционе за 16 тысяч долларов

С аукциона Juliens Auctions продали рисунок президента США Дональда Трампа, на котором он изобразил известный небоскреб Эмпайр-Стейт-Билдинг, пишет ТСН.ua.

За картину, которая скорее напоминает рисунок маленького ребенка, заплатили 16 тысяч долларов. Имени покупателя не называют. Фото рисунка главы США опубликовали на странице аукциона.

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Нарисовал небоскреб Трамп еще в 1995 году для благотворительного аукциона во Флориде.

Напомним, ранее художественные способности президента США Дональда Трампа оценили почти в 30 тысяч долларов. Примитивный рисунок с видом Манхеттена за подписью главы США продали на аукционе.