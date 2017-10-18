Во Флориде прославилась курица, которая любит кататься по реке на доске "паддл" (видео)

Курица Лоретта стала звездой во Флориде из-за своего увлечения кататься на доске "паддл". Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Паддлинг" - развлечение, во время которого можно кататься на пластиковой доске, помогая себе веслом, очень популярно в родном городе хозяйки курицы. Она начала брать с собой курицу на речные прогулки из-за того, что та была хорошей компанией, хорошо держалась на доске и не отвлекала разговорами.

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