Во Флориде прославилась курица, которая любит кататься по реке на доске "паддл" (видео)
14:25, 18 октября 2017Курьёзы
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Хозяйка курицы начала брать ее с собой на речные прогулки из-за того, что та была отличной компанией, хорошо держалась на доске и не отвлекала.
Курица Лоретта стала звездой во Флориде из-за своего увлечения кататься на доске "паддл"
Курица Лоретта стала звездой во Флориде из-за своего увлечения кататься на доске "паддл". Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Паддлинг" - развлечение, во время которого можно кататься на пластиковой доске, помогая себе веслом, очень популярно в родном городе хозяйки курицы. Она начала брать с собой курицу на речные прогулки из-за того, что та была хорошей компанией, хорошо держалась на доске и не отвлекала разговорами.
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