Словацкий марафонец финишировал с оголенным членом (видео)
15:49, 07 октября 2017Курьёзы
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Он преодолел дистанцию за 2 часа 21 минуту 51 секунду.
Иллюстрация / REUTERS
Курьезный случай произошел во время марафона в Кошице. Словацкий спортсмен Йозеф Урбан финишировал с оголенным пенисом, пишет NEWSru.co.il.
Видеозапись выложена на YouTube.
Одна штанина шорт высоко задралась и последние несколько минут 31-летний спортсмен бежал с оголенным членом.
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Он преодолел дистанцию за 2 часа 21 минуту 51 секунду.
Йозеф Урбан занял 10-е место в марафоне в Кошице.
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