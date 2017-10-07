Словацкий марафонец финишировал с оголенным членом (видео)

Он преодолел дистанцию за 2 часа 21 минуту 51 секунду.

Курьезный случай произошел во время марафона в Кошице. Словацкий спортсмен Йозеф Урбан финишировал с оголенным пенисом, пишет NEWSru.co.il. Видеозапись выложена на YouTube. Одна штанина шорт высоко задралась и последние несколько минут 31-летний спортсмен бежал с оголенным членом. Читайте такжеВ Москве полиция пыталась задержать победителя марафона во время забега Он преодолел дистанцию за 2 часа 21 минуту 51 секунду. Йозеф Урбан занял 10-е место в марафоне в Кошице.

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