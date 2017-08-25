Горе-спортсменка: девушка в спортзале так старалась, что осталась без штанов (видео)

15:56, 25 августа 2017
Курьёзы
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Девушка упала на пол в нижнем белье и начала смеяться над инцидентом.

В одном из спортзалов во время занятий на тренажере молодая девушка осталась без штанов. Соответствующее видео размещено на канале RM Videos в Youtube, передает ТСН.

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На видео видно, как девушка делает силовые упражнения с помощью эластичной ленты, которая крепится к тренажеру.

Ей удается сделать несколько повторов, вдруг тренажер срывает с нее леггинсы и тянет до колен.

На несколько секунд девушка предстает перед людьми в самом нижнем белье.

Горе-спортсменка падает вниз и начинает смеяться, пытаясь надеть их обратно.

Ранее житель Хьюстона, намочивший штаны, попал в кадр Google Maps.

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Теги: #девушка в спортзале#девушка без штанов