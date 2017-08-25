Горе-спортсменка: девушка в спортзале так старалась, что осталась без штанов (видео)
15:56, 25 августа 2017Курьёзы
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Девушка упала на пол в нижнем белье и начала смеяться над инцидентом.
В одном из спортзалов во время занятий на тренажере молодая девушка осталась без штанов. Соответствующее видео размещено на канале RM Videos в Youtube, передает ТСН.
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На видео видно, как девушка делает силовые упражнения с помощью эластичной ленты, которая крепится к тренажеру.
Ей удается сделать несколько повторов, вдруг тренажер срывает с нее леггинсы и тянет до колен.
На несколько секунд девушка предстает перед людьми в самом нижнем белье.
Горе-спортсменка падает вниз и начинает смеяться, пытаясь надеть их обратно.
Ранее житель Хьюстона, намочивший штаны, попал в кадр Google Maps.
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