Горе-спортсменка: девушка в спортзале так старалась, что осталась без штанов (видео)

В одном из спортзалов во время занятий на тренажере молодая девушка осталась без штанов. Соответствующее видео размещено на канале RM Videos в Youtube, передает ТСН.

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На видео видно, как девушка делает силовые упражнения с помощью эластичной ленты, которая крепится к тренажеру.

Ей удается сделать несколько повторов, вдруг тренажер срывает с нее леггинсы и тянет до колен.

На несколько секунд девушка предстает перед людьми в самом нижнем белье.

Горе-спортсменка падает вниз и начинает смеяться, пытаясь надеть их обратно.

Ранее житель Хьюстона, намочивший штаны, попал в кадр Google Maps.