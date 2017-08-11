В Бангладеш летевший на свадьбу вертолет приземлился во дворе тюрьмы

10:58, 11 августа 2017
Курьёзы
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Вооруженные охранники тюрьмы немедленно оцепили вертолет, предположив готовящийся побег кого-то из заключенных.

После допроса участников свадебной церемонии немедленно отпустили / Википедия

В Бангладеш вертолет с приглашенными на свадьбу гостями по ошибке приземлился на территории тюрьмы особо строгого режима. Об этом сообщает NDTV News.

Вооруженные охранники тюрьмы немедленно оцепили вертолет, когда он приземлился, предположив готовящийся побег кого-то из заключенных. Они допросили пилота и участников свадебной церемонии, после чего отпустили их.

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При этом по словам пилота, он приземлился на расстоянии километра от режимного объекта, поскольку запланированное место посадки оказалось затоплено.

Как сообщал УНИАН, российский военный самолет пролетел над Белым домом. Российский ТУ-154 совершил полет полет в рамках Договора по открытому небу.

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