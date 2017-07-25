В Дубае мужчина показал, как готовить яичницу прямо на асфальте без огня (видео)
11:42, 25 июля 2017Курьёзы
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В сети появилось видео, на котором мужчина показывает, как пожарить яичницу на дороге в Дубае, не разжигая огня.
скриншот видео
Температура в ОАЭ в летние месяцы колеблется в районе отметки 50 ° C. Чтобы проверить, насколько сильно разогрелись дороги в Дубае, мужчина выпустил видео-инструкцию по приготовлению яичницы без огня, передают "Русские Эмираты".
Читайте такжеВ Абу-Даби эвакуируют грязные автомобили, а их владельцев штрафуютВ видеоролике, выпущенном каналом fatafeat в Instagram, мужчина жарит яичницу на открытом воздухе под солнцем без печки.
Он начинает видео, сообщая, что сковородка находится на солнце в течение 10 минут при температуре 50 ° C. Затем он добавляет масло, разбивает яйцо, выливая содержимое на сковородку, и посыпает его солью и перцем. Яйцо готовится в течение минуты.
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