Страсти в воздухе: самолет экстренно сел в Португалии из-за драки супругов на борту

Самолет британской компании Jet2.com совершил экстренную посадку в Португалии из-за драки супругов на борту. Лайнер следовал на испанский остров Гран-Канария, передает Daily Star.

Сначала супруги начали ссориться, выкрикивать в адрес друг друга нецензурные ругательства. Затем словесная перепалка переросла в драку. И тут дебоширов пришлось успокаивать двум мужчинам - полицейскому, находившемуся не при исполнении, и бывшему копу.

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Затем экипаж принял решение посадить самолет в Португалии, где неспокойных супругов передали полицейским. Кроме того, дебоширов внесли в черный список авиакомпании: им пожизненно запрещено пользоваться ее услугами.

Также издание сообщает, что лоукостер намерен через суд взыскать с супругов понесенные из-за вынужденного приземления убытки.

Как сообщал УНИАН, в Британии во время выборов оператор и фотограф подрались за лучшее место для съемки.