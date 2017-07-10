Страсти в воздухе: самолет экстренно сел в Португалии из-за драки супругов на борту
Словесная перепалка супругов на борту переросла в драку.
Самолет британской компании Jet2.com совершил экстренную посадку в Португалии из-за драки супругов на борту. Лайнер следовал на испанский остров Гран-Канария, передает Daily Star.
Сначала супруги начали ссориться, выкрикивать в адрес друг друга нецензурные ругательства. Затем словесная перепалка переросла в драку. И тут дебоширов пришлось успокаивать двум мужчинам - полицейскому, находившемуся не при исполнении, и бывшему копу.
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Затем экипаж принял решение посадить самолет в Португалии, где неспокойных супругов передали полицейским. Кроме того, дебоширов внесли в черный список авиакомпании: им пожизненно запрещено пользоваться ее услугами.
Также издание сообщает, что лоукостер намерен через суд взыскать с супругов понесенные из-за вынужденного приземления убытки.
Как сообщал УНИАН, в Британии во время выборов оператор и фотограф подрались за лучшее место для съемки.