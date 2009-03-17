Британец продает жену: «Без налогов. Отличное состояние, немного ржавчины»

Британец продает жену по объявлению. Как пишет газета "Труд", 38-летнего Гэри Бейтса достали жалобы супруги: что, он занимается «всякой ерундой». И он решил ее продать.

В один из журналов о купле-продаже автомобилей и товаров для дома он написал: «Ворчливая жена. Без налогов. Без техосмотра. Отличное состояние, немного ржавчины». По словам Бейтса, это была шутка, но ему начали звонить потенциальные покупатели.

Жена устроила ему скандал, но потом они помирились.

Эхо Москвы