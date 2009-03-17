Британец продает жену: «Без налогов. Отличное состояние, немного ржавчины»
08:12, 17 марта 2009Курьёзы
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Достали жалобы...
Британец продает жену по объявлению. Как пишет газета "Труд", 38-летнего Гэри Бейтса достали жалобы супруги: что, он занимается «всякой ерундой». И он решил ее продать.
В один из журналов о купле-продаже автомобилей и товаров для дома он написал: «Ворчливая жена. Без налогов. Без техосмотра. Отличное состояние, немного ржавчины». По словам Бейтса, это была шутка, но ему начали звонить потенциальные покупатели.
Жена устроила ему скандал, но потом они помирились.
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