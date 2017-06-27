Уже не школьницы: топ-5 самых нелепых нарядов выпускниц (видео)
14:45, 27 июня 2017Курьёзы
8429 0
Смелые выпускницы любят эпатаж и не стесняются показать себя "во всей красе".
Школьница из Днепропетровщины благодаря своему оригинальному образу прославилась в сети / скриншот УНИАН
Выпускные балы в Украине в самом разгаре. Ежегодно уже бывшие школьницы пытаются любыми методами выделиться и запомниться.
Среди самых популярных образов - минимум одежды или наоборот пышные, похожие на свадебные платья. Некоторые девушки не стесняются показать себя "во всей красе".
Читайте такжеПоследний звонок в Киеве: выпускники традиционно искупались в фонтанах (фото, видео)
УНИАН решил вспомнить самых ярких выпускниц, наряды и поведение которых в свое время потрясли всю Украину.
Уже не школьницы: топ-5 самых нелепых нарядов выпускниц
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter