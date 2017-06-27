Уже не школьницы: топ-5 самых нелепых нарядов выпускниц (видео)

Выпускные балы в Украине в самом разгаре. Ежегодно уже бывшие школьницы пытаются любыми методами выделиться и запомниться.

Среди самых популярных образов - минимум одежды или наоборот пышные, похожие на свадебные платья. Некоторые девушки не стесняются показать себя "во всей красе".

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УНИАН решил вспомнить самых ярких выпускниц, наряды и поведение которых в свое время потрясли всю Украину.