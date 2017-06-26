В Норвегии собирают деньги на восстановление отколовшейся скалы в форме пениса (фото)

В Норвегии активисты начали сбор средств на восстановление одной из местных достопримечательностей – скалы в форме эрегированного пениса, которая пользовалась популярностью у туристов. Об этом пишет The Guardian.

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В субботу легендарный кусок скалы Trollpikken ("пенис тролля" - норв.) в Эйгерсунде (к югу от Ставангера) обнаружили отколовшимся от основания. Эксперты обнаружили на срезе следы работы перфоратора и сделали вывод, что каменная формация подверглась нападению вандалов.

Уже на следующий день на восстановление скалы удалось собрать более 10 тысяч долларов. Местные активисты уверены, что Trollpikken удастся восстановить. Полиция разыскивает вандалов, которым грозит тюремное заключение сроком до 6 лет.