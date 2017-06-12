"Главного героя" протестов в Петербурге гигантскую резиновую утку "задержала" полиция (фото)

Ранее в толпе подбрасывали в воздух принесенную активистами огромную резиновую утку.

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