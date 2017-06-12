"Главного героя" протестов в Петербурге гигантскую резиновую утку "задержала" полиция (фото)
15:45, 12 июня 2017Курьёзы
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Ранее в толпе подбрасывали в воздух принесенную активистами огромную резиновую утку.
В Петербурге задержали утку / twitter.com/OvdInfo/
"Главного героя" на антикоррупционном митинге в Петербурге гигантскую резиновую утку "задержала" полиция.
Об этом сообщает "ОВД-инфо".
Участники акции в настоящий момент скандируют лозунги: «Россия будет свободной» и «Позор».
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Ранее в толпе подбрасывали в воздух принесенную активистами огромную резиновую утку. У места проведения митинга дежурит ОМОН.
Фото: twitter.com/OvdInfo
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