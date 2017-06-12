"Главного героя" протестов в Петербурге гигантскую резиновую утку "задержала" полиция (фото)

15:45, 12 июня 2017
Курьёзы
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Ранее в толпе подбрасывали  в воздух принесенную активистами огромную резиновую утку. 

twitter.com/OvdInfo/

"Главного героя" на антикоррупционном митинге в Петербурге гигантскую резиновую утку "задержала" полиция.

Об этом сообщает "ОВД-инфо".

Участники акции в настоящий момент скандируют лозунги: «Россия будет свободной» и «Позор».

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Ранее в толпе подбрасывали  в воздух принесенную активистами огромную резиновую утку. У места проведения митинга дежурит ОМОН.

twitter.com/OvdInfo/

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Теги: #Антикоррупционные митинги в России#утка