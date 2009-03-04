Супруга Била Гейтса жалуется, что муж не разрешает ей купить iPhone

Супруга основателя "Майкрософт" Била Гейтса, Милинда, жалуется, что муж ей не разрешает покупать iPhone. Напомним, это разработка конкурирующей компании "Apple" – "это одна из вещей, которую нельзя иметь у нас дома" - сказала Милинда в интервью американскому изданию журнала "Вог". Миссис Гейтс призналась также, что подчас завидует своим друзьям, у которых есть iPhone.

Эхо Москвы