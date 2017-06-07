Бельчонка, которого больше недели разыскивали в Киеве, нашли в баре (видео)
21:24, 07 июня 2017Курьёзы
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Приключения бельчонка завершились возвращением к хозяевам.
Кадр из видео ТСН
Рыжехвостый беглец Боня, которого уже неделю ищут в столице, в соцсетях, по объявлениям и даже через ТСН, нашелся.
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Молодой бельчонок преодолел долгий путь, сменил несколько семей, стал звездой интернета и нашелся в баре среди бутылок.
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