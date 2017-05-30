"Когда ураган в Москве, а крышу сносит в Париже": соцсети высмеяли Путина, "отжавшего" Анну Ярославну

Лидер РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал королеву Анну Ярославну "русской".

Заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что российский президент Владимир Путин "пытался ввести в заблуждение" французов, назвав Анну Ярославну "русской".

Соцсети буквально взорвались после заявления президента рФ, напоминая, что когда родилась и жила Анна, не было ни Москвы, ни русского государства:

Киев столица России. Киевские князья все русские. Анна привезла во Францию триколор, чуть переделали и получился флаг Франции. pic.twitter.com/MrkG6ylapD — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) May 29, 2017

Анна Ярославна была русской,Тутанхамон был из Перми,Цезарь учился в Хабаровске,а Астерикс и Обеликс вообще из Мытищ — Хуєвий Геническ (@Henichesk_UKR) May 29, 2017