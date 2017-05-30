"Когда ураган в Москве, а крышу сносит в Париже": соцсети высмеяли Путина, "отжавшего" Анну Ярославну

12:39, 30 мая 2017
Курьёзы
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Российский президент решил "отжать" королеву Анну Ярославну.

Путин назвал Анну Ярославну

Лидер РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал королеву Анну Ярославну "русской".

Заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что российский президент Владимир Путин "пытался ввести в заблуждение" французов, назвав Анну Ярославну "русской".

Соцсети буквально взорвались после заявления президента рФ, напоминая, что когда родилась и жила Анна, не было ни Москвы, ни русского государства:

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Теги: #Анна Ярославна#Путин об Анне Ярославне