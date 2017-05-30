"Когда ураган в Москве, а крышу сносит в Париже": соцсети высмеяли Путина, "отжавшего" Анну Ярославну
Российский президент решил "отжать" королеву Анну Ярославну.
Лидер РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал королеву Анну Ярославну "русской".
Заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что российский президент Владимир Путин "пытался ввести в заблуждение" французов, назвав Анну Ярославну "русской".
Соцсети буквально взорвались после заявления президента рФ, напоминая, что когда родилась и жила Анна, не было ни Москвы, ни русского государства:
Вепс Путин, недофюрер Запоребрика, и украинка Анна Ярославна, королева Францииhttps://t.co/Yg7g2UOpSA#Украина#Русь#Анна#Францияpic.twitter.com/e95XtkR1oJ— Украина сегодня (@uatodaynews) May 30, 2017
А Линкольн случайно не из Рязани был родом?#париж#путин#анна#публичныелюди#magazine#ukrainehttps://t.co/e8gAgzkVSS— Публичные люди (@pl_com_ua) May 29, 2017
Шезофренія прогрессирует. #Путин#Анна#Францияhttps://t.co/hOB3YVTsI9— Украина-Самая Лучшая™ (@BestWear) May 29, 2017
Киев столица России. Киевские князья все русские. Анна привезла во Францию триколор, чуть переделали и получился флаг Франции. pic.twitter.com/MrkG6ylapD— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) May 29, 2017
Анна Ярославна была русской,Тутанхамон был из Перми,Цезарь учился в Хабаровске,а Астерикс и Обеликс вообще из Мытищ— Хуєвий Геническ (@Henichesk_UKR) May 29, 2017
Анна Ярославна, королева Франции, была дочерью киевского князя. И к удмуртам отношения точно не имела: pic.twitter.com/Kk7RLCvrgz— Мид Роисси (@Fake_MIDRF) May 29, 2017