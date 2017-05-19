В Черновцах на автомойке купали слона (видео)

В Черновцах на автомойке из шланга мыли слона. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Необычный клиент из-за своих габаритов в помещении не поместился, поэтому и мыть его пришлось под открытым небом.

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Случайные прохожие засняли такое необычное действо. Животное, как выяснилась, из передвижного цирка, который только приехал в Черновцы, и поселился через дорогу от автомойки.