В Черновцах на автомойке купали слона (видео)
13:18, 19 мая 2017Курьёзы
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Животное из передвижного цирка, который только приехал в Черновцы.
Слона купали просто неба / скриншот
В Черновцах на автомойке из шланга мыли слона. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Необычный клиент из-за своих габаритов в помещении не поместился, поэтому и мыть его пришлось под открытым небом.
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Случайные прохожие засняли такое необычное действо. Животное, как выяснилась, из передвижного цирка, который только приехал в Черновцы, и поселился через дорогу от автомойки.
В сети появилось видео, как на одной из черновицких автомоек купают слона
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