В Черновцах на автомойке купали слона (видео)

13:18, 19 мая 2017
Курьёзы
1249

Животное из передвижного цирка, который только приехал в Черновцы.

Слона купали просто неба / скриншот

В Черновцах на автомойке из шланга мыли слона. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Необычный клиент из-за своих габаритов в помещении не поместился, поэтому и мыть его пришлось под открытым небом.

Читайте такжеВ Кении браконьеры убили одного из последних слонов с гигантскими бивнями.

Случайные прохожие засняли такое необычное действо. Животное, как выяснилась, из передвижного цирка, который только приехал в Черновцы, и поселился через дорогу от автомойки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #в Черновцах купали слона#на автомойке купали слона