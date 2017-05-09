"Успокаивает Путина": Юнкер рассказал анекдот о маленькой победоносной войне Люксембурга против России

Известный своим эксцентричным поведением председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер рассказал, как использует юмор, чтобы преодолеть агрессию президента РФ Владимира Путина.

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По его словам, во время общения с главой кремлевского режима он, порой, рассказывает анекдот о захвате России Люксембургом, пишет "Новое время".

"Я всегда говорю Путину, чтобы успокоить его: Почему Люксембург до сих пор не напал на Россию? У нас нет места, чтобы разместить столько военнопленных", - цитирует Юнкера Frankfurter Allgemeine.

Стоит отметить, что глава Еврокомиссии довольно часто позволяет себе отклоняться от протокола.Так, он любит подшучивать над политиками, отмечая их лишний вес или "диктаторские" замашки, целовать их в лоб, а также похлопывать по спине и даже по лицу.