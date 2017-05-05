Итальянская компания планирует специально для РФ изготовлять вино Dimon

Итальянская винодельческая компания ColleMassari собирается выпускать вино Dimon для его продажи в России. Соответствующая заявка в Роспатент на регистрацию бренда Dimon от совладельца итальянской компании Марии Ирис есть в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

Как следует из заявки, товарные знаки регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №16, 33 и 35, что позволяет выпускать и продавать под этим брендом вино и другие алкогольные напитки, а также заниматься рекламой и административной деятельностью в сфере бизнеса.

Президент Первой патентной компании Анатолий Аронов отмечает, что между регистрацией бренда и выходом вина на российском рынке может пройти несколько лет.

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«На данный момент говорить о выходе на российский рынок итальянского вина Dimon преждевременно. Как правило, между регистрацией бренда и выходом продукта проходит несколько лет. Тем не менее вино такой известной винодельческой компании, которая известна такими винами как ColleMassari и Grattamacco, будет безусловно популярно в России. Хотя возможно вино будет выходить эксклюзивной коллекцией, для подарков в том числе и руководству страны», - заявил эксперт.

Итальянская винодельческая компания ColleMassari является владельцем двух хозяйств в Тоскане. Совладельцами компании являются брат и сестра М.Ирис и К.Типа.