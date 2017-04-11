Российские казаки пригрозили Трампу лишением звания есаула (видео)

В Санкт-Петербурге атаман городского казачьего общества «Ирбис» Андрей Поляков заявил, что примет решение о лишении президента США Дональда Трампа званий почетного есаула и казака, говорится в сюжете ТСН.

Атаман заявил, что считает действия Трампа на мировой арене ошибкой.

«Мы видим, кто окружает его и кто консультирует - не самые лучшие люди, которые относятся к России традиционно не очень хорошо», - сказал Поляков, выразив надежду, что Трамп все же осознает ошибочность своих действий.

Напомним, сообщество «Ирбис» присвоил американскому президенту звание есаула и статус почетного казака в августе 2016 года, в разгар предвыборной кампании в США. Тогда же Трампа и членов его семьи пригласили в Петербург, а также на хутор атамана Полякова.