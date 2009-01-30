В Ираке открыт памятник ботинкам, которыми бросили в Буша (фото)

В Ираке открыт памятник ботинкам, которыми иракский журналист Мунтадар ЗАИДИ бросил в Президента США Джорджа БУША.

Гигантский ботинок установлен в городе Тикрит - на родине бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна, сообщает Би-Би-Си.

Ботинок расположен на белом пьедестале, на который нанесено стихотворение, прославляющее поступок М.ЗАИДИ. Высота скульптуры составляет около трех метров.

Автор произведения Лаит АМАРИ настаивает, что его работа должна стать "источником гордости для всех иракцев", и она не является политической.

Ботинок установлен в саду дома, где находится благотворительная организация, которая занимается уходом за детьми, чьи родители погибли в ходе конфликта в Ираке.

В декабре прошлого года во время пресс-конференции приехавшего в Ирак Дж.БУША М.ЗАИДИ вскочил со стула и один за другим запустил оба свои ботинка в американского лидера, рядом с которым за трибуной стоял премьер-министр Ирака Нури МАЛИКИ.

Ботинки не достигли цели, так как Дж.БУШ пригнулся, а М.ЗАИДИ был немедленно повален на пол службой охраны и выведен из зала. "Это тебе прощальный поцелуй, собака! - кричал журналист по-арабски во время бросков. - Это тебе от вдов, сирот и всех погибших в Ираке".

Сейчас М.ЗАИДИ находится в тюрьме, ожидая суда по обвинению в "агрессии по отношению к главе иностранного государства".

В случае если суд признает его вину, 28-летний журналист, которого многие в арабском мире считают героем, может получить срок от 5 до 15 лет. Однако, по мнению многих местных журналистов, М.ЗАИДИ может получить минимальное наказание.

Ботинки, которыми журналист бросил в Дж.БУША, были уничтожены в ходе следствия.