День смеха: лучшие мемы и фотожабы 1 апреля

Как предполагают исследователи, в Украину этот праздник пришел из Германии, вероятно, в начале XVIII в. Его называли еще лживым днем или Марией-лгуньей - одним из народных прозвищ Марии Египетской - святой VI ст., день чествования которой по старому стилю совпадает с 1 апреля. В тот день девушки обманывали людей, чтобы верховодить будущим мужем.

Для этого дня есть пословица: «Первого апреля - никому не верю!».

В наши дни 1 апреля ассоциируется с юмором и отличается непреодолимым желанием подшутить над друзьями, родственниками и колегами.

УНИАН собрал самые интересные мемы и фотожабы сегодняшнего дня.