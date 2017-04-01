День смеха: лучшие мемы и фотожабы 1 апреля
14:15, 01 апреля 2017Курьёзы
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День смеха или День дурака - один из самых позитивных праздников в году.
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Как предполагают исследователи, в Украину этот праздник пришел из Германии, вероятно, в начале XVIII в. Его называли еще лживым днем или Марией-лгуньей - одним из народных прозвищ Марии Египетской - святой VI ст., день чествования которой по старому стилю совпадает с 1 апреля. В тот день девушки обманывали людей, чтобы верховодить будущим мужем.
Для этого дня есть пословица: «Первого апреля - никому не верю!».
В наши дни 1 апреля ассоциируется с юмором и отличается непреодолимым желанием подшутить над друзьями, родственниками и колегами.
УНИАН собрал самые интересные мемы и фотожабы сегодняшнего дня.
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