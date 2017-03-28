От вилок до туалетной бумаги: в соцсети показали содержимое чемодана украинского туриста после выселения из отеля в Египте
11:26, 28 марта 2017Курьёзы
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Пользователи соцсетей отмечают, что процедуру проверки чемоданов в отелях нельзя считать обыском.
В чемодане украинцы были найдены различные мелочи из отеля / facebook.com/dim.vinogradov
В соцсети сотрудник туристической компании Дмитрий Виноградов показал содержимое чемодана украинского туриста, который уже выселялся из отеля.
На фото, опубликованном в Facebook, были изображены различные бытовые мелочи из отеля: туалетная бумага, лампочки, столовые приборы и др.
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При этом в комментариях одна из подписчиц отметила, что такая процедура не считается обыском и ее проводят в отелях, если подозревают гостя в краже.
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