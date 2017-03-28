От вилок до туалетной бумаги: в соцсети показали содержимое чемодана украинского туриста после выселения из отеля в Египте

В соцсети сотрудник туристической компании Дмитрий Виноградов показал содержимое чемодана украинского туриста, который уже выселялся из отеля.

На фото, опубликованном в Facebook, были изображены различные бытовые мелочи из отеля: туалетная бумага, лампочки, столовые приборы и др.

Читайте такжеЖурналисты показали отели, в которых будут жить официальные делегации на Евровидение (видео)

При этом в комментариях одна из подписчиц отметила, что такая процедура не считается обыском и ее проводят в отелях, если подозревают гостя в краже.