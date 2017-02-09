Бездомные в метро помогли уборщику из Сан-Франциско заработать четверть миллиона долларов за год

10:45, 09 февраля 2017
Курьёзы
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Организация Transparent California выяснила, что уборщик одной из станций метро американского города Сан-Франциско в течение года заработал больше 270 тысяч долларов.

ktvu.com

Об этом сообщает Fox 2.

В 2015 году официальная заработная плата Лян Чжао Чжана, следящего за чистотой на станции Пауэлл-стрит, составила около 58 тысяч долларов. Кроме того, он получил более 162 тысяч долларов за сверхурочную работу. C учетом бонусов и поощрений уборщик заработал 271 243 доллара.

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В Transparent California выяснили, что согласно документам Чжан приходил на работу каждый день, в том числе по выходным, праздникам и во время отпуска. Средняя продолжительность рабочего дня составляла 17 часов. Записи камер видеонаблюдений показывают, что уборщик периодически скрывался в кладовке и часами не показывался оттуда.

Директор по перевозкам Системы скоростных поездов Сан-Франциско Рой Агилера пояснил, что станцию Пауэлл-стрит облюбовали бездомные, поэтому уборщикам всегда хватает работы. По его словам, Чжан выполнял все, что ему было поручено.

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Теги: #метро#бездомные#Сан-Франциско