В Тернополе мужчина пьяным вломился в детсад и уснул там
18:06, 24 января 2017Курьёзы
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В Тернополе оштрафовали мужчину, который пьяным выломал дверь и уснул в детском саду.
У мужчины зафиксировали 2,97 промилле алкоголя в крови / Фото Autocentre.ua
Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, в полночь правоохранителей вызвал охранник, который сообщил, что обнаружил в саду на ул. Лепкого мужчину, который выломал дверь и уснул в помещении.
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На вопрос инспекторов неизвестный не смог объяснить, как он оказался внутри. Мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения, драгер зафиксировал 2,97 промилле алкоголя в его крови.
На правонарушителя патрульные составили соответствующие админматериалы.
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