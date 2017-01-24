В Тернополе мужчина пьяным вломился в детсад и уснул там

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, в полночь правоохранителей вызвал охранник, который сообщил, что обнаружил в саду на ул. Лепкого мужчину, который выломал дверь и уснул в помещении.

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На вопрос инспекторов неизвестный не смог объяснить, как он оказался внутри. Мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения, драгер зафиксировал 2,97 промилле алкоголя в его крови.

На правонарушителя патрульные составили соответствующие админматериалы.