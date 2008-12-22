Во Львове открыли антикризисное кафе

Во Львове появилось кафе нового типа. Называется оно «Антикризова кнайпа». Открылось заведение обрядом «засевания» долларовыми купюрами (не настоящими, конечно), как это было принято у легендарного львовского судьи Зварича, пишет газета "Сегодня". В эмблеме заведения есть буквы П и Ц, которые расшифровываются как ПиПеЦ.

Фишки в интерьере — запасы на зиму в виде консервных закруток, пшена, макарон, дешевых сигарет без фильтра и папирос-самокруток, а также валюты в трехлитровых банках, дескать, теперь надежнее держать деньги в домашней стеклотаре, чем в коммерческих банках. Один из слоганов заведения: «Зачем нам этот дебильный Египет? Едь в Карпаты!» Официанты одеты в костюмы банкиров, биржевых консультантов и финансовых аналитиков.

Еда в кафе самая простая, а стоимость написана с учетом нынешнего положения дел в экономике — в ценах присутствуют копейки. «Мелкую сдачу будем давать мелочью или семечками», — рассказала работница кафе Екатерина. Борщ с гренками «Вечная ценность» за 5,55 грн, картошка по-селянски с яичницей «Зачем нам Нацбанк?» — 7,77 коп., сэндвич «Колбасная девальвация» — 7,66 грн. Одно из «коронных» блюд — сухари, которые обычно сушат в кризис. Порция из десяти сухариков с соусом — 5,55 грн.

Отзывы посетителей пока неоднозначные. «Цены на еду умеренные, а вот на выпивку явно не антикризисные. Бокал пива стоит 7 грн., а 50 граммов водки — почти 8 грн.», — жалуется посетитель Евгений Романюк. «Идея интересная — делать деньги на кризисе. Вот только официанты нерасторопные, видно, что «бывшие банкиры», — улыбается львовянин Роман. По словам владельца Юрия Назарука, кафе просуществует 80 дней — он уверен, кризис закончится 1 марта, и он сделает здесь другое кафе, которое он не смог открыть сейчас из-за кризиса — никто не дал на это кредит.