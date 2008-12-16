Американцы получили оригинальнейшее поздравление с Рождеством

Одно из самых оригинальных поздравлений с Рождеством получили накануне граждане США.

Его пролаял "первый пес" Америки скотч-терьер Барни, питомец президента Джорджа Буша и его супруги Лоры. Традиционный видеоролик с рождественскими поздравлениями "от Барни" размещен в интернете. Выполнен он на сей раз в олимпийском стиле, а помогли в его записи самые настоящие олимпийские чемпионы - герои Игр-2008 в Пекине пловец Майкл Фелпс и гимнастка Настя Люкин. Сам же Барни появляется в этом наполовину анимационном ролике в качестве мастера по гимнастике, плаванию и прыжкам в воду. А поскольку под Рождество, как известно, "могут сбыться все желания", то Барни еще снится, как он побеждает в самом престижном турнире по гольфу и как партнеры по команде скандируют его имя.

Эхо Москвы