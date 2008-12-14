Россиянка завоевала титул Мисс мира-2008 (фото)

Россиянка Ксения Сухинова завоевала титул "Мисс мира-2008" на 58-м международном конкурсе красоты в Йоханнесбурге (ЮАР), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на AFP.

Сухинова, 21-летняя сибирячка, является обладателем титула самой красивой девушкой Тюмени, а год назад стала победительницей национального конкурса красоты в России.

В пятерку финалисток вошли "Мисс Индия" Парвати Оманакуттан (Parvathy Omanakuttan), "Мисс Тринидад и Тобаго" Габриэль Уолкотт (Gabrielle Walcott), "Мисс Ангола" Бриджит дос Сантос (Brigith dos Santos) и "Мисс ЮАР" Танси Коитзи (Tansey Coetzee).

По данным организаторов, трансляцию смотрели один миллиард зрителей из 187 стран.

В этом году была введена новая система, включающая возможность голосования зрителей за одну из конкурсанток. Мисс Россия стала одной из победительниц зрительского голосования и вышла в полуфинал.

Фото АР