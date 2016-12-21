Алкоапокалипсис в Тернополе: в местном супермаркете обрушились стеллажи с алкоголем (фото)

11:37, 21 декабря 2016
Курьёзы
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Пользователь в соцсетях шутят, что это является антиалкогольной акцией супермаркета.

В тернопільскому супермаркете обрушились стеллажи с алкоголем / Фото из соцсетей

Об инциденте, который произошел 20 декабря, сообщили очевидцы в соцсетях, разместив фото, на которых видно, что упали стеллажи с вином и водкой.

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Как видно, часть бутылок разбились.

В городе эта новость вызвала настоящий фурор - пользователи в соцсетях шутят, что это является антиалкогольной акцией супермаркета.

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Теги: #Тернополь#алкоголь#супермаркет