Алкоапокалипсис в Тернополе: в местном супермаркете обрушились стеллажи с алкоголем (фото)
11:37, 21 декабря 2016Курьёзы
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Пользователь в соцсетях шутят, что это является антиалкогольной акцией супермаркета.
В тернопольском супермаркете обрушились стеллажи с алкоголем / Фото из соцсетей
Об инциденте, который произошел 20 декабря, сообщили очевидцы в соцсетях, разместив фото, на которых видно, что упали стеллажи с вином и водкой.
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Как видно, часть бутылок разбились.
В городе эта новость вызвала настоящий фурор - пользователи в соцсетях шутят, что это является антиалкогольной акцией супермаркета.
Больше всего "пострадали" водка и вино / Фото из соцсетей
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