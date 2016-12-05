Более 500 домов в Швеции остались без света из-за бобра, строящего плотину

21:36, 05 декабря 2016
Курьёзы
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Подача электричества более чем в 500 домов деревни Несвикен шведской провинции Евлеборг прекратилась вечером 4 декабря из-за одного бобра.

ZN.UA

Об этом сообщает ТАСС.

Животное строило себе плотину и разгрызло ствол одного из деревьев, которое упало на линию электропередачи и порвало провод.

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Ремонтникам местной компании, снабжающей деревню электроэнергией, пришлось работать всю ночь, чтобы восстановить линию.

За последние полгода в этом районе произошло три прорыва линии из-за аналогичных причин. Теперь коммунальные службы начали прокладывать провода под землей.

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