Более 500 домов в Швеции остались без света из-за бобра, строящего плотину
21:36, 05 декабря 2016Курьёзы
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Подача электричества более чем в 500 домов деревни Несвикен шведской провинции Евлеборг прекратилась вечером 4 декабря из-за одного бобра.
Бобр отрезал от электричества 500 домов в Швеции / ZN.UA
Об этом сообщает ТАСС.
Животное строило себе плотину и разгрызло ствол одного из деревьев, которое упало на линию электропередачи и порвало провод.
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Ремонтникам местной компании, снабжающей деревню электроэнергией, пришлось работать всю ночь, чтобы восстановить линию.
За последние полгода в этом районе произошло три прорыва линии из-за аналогичных причин. Теперь коммунальные службы начали прокладывать провода под землей.
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