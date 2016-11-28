Жириновский в прямом эфире рассказал неприличный анекдот про Обаму, Меркель и унитаз, смеялся только он (видео)
10:59, 28 ноября 2016Курьёзы
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Одиозный российский политик, лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" странный анекдот.
Видео с его словами уже опубликовали на YouTube-канале.
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Судя по видеозаписи, после анекдота засмеялся только Жириновский, возмутившись: "Почему не смеетесь, не смешно? Не поняли, да?"
Ранее лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский во время церемонии награждения в Кремле процитировал "Боже, Царя храни!" — государственный гимн Российской Империи.
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