Жириновский в прямом эфире рассказал неприличный анекдот про Обаму, Меркель и унитаз, смеялся только он (видео)

Видео с его словами уже опубликовали на YouTube-канале.

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Судя по видеозаписи, после анекдота засмеялся только Жириновский, возмутившись: "Почему не смеетесь, не смешно? Не поняли, да?"

Ранее лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский во время церемонии награждения в Кремле процитировал "Боже, Царя храни!" — государственный гимн Российской Империи.