Во Франции православного священника перепутали с террористом – СМИ

Об этом сообщает французское издание "Le Parisien".

Пассажиры начали нервничать из-за длинного черного религиозного одеяния священника и вызвали полицию, которая вынуждена была эвакуировать людей между Лионским вокзалом и Вильнев-Сен-Жоржем. Движение поездов было остановлено с 17:30 до 18:00.

Однако усилия правоохранителей оказались тщетными, ведь, как выяснилось, тревога была ложной.

Если для Франции православный священник не несет угрозы, то в Украине бывают случаи, когда служители церкви имеют при себе опасное оружие.

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Как сообщал УНИАН, в начале августа в Донецкой области на посту полиции Мангуш во время осмотра микроавтобуса у пассажира-священника обнаружили пять гранат и 2 РПГ. Он направлялся из Волновахи в Черновицкую область попутным транспортом. По его словам, снаряды он вез в память о военных.