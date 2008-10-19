Где дороже всего жить на широкую ногу

Жить на широкую ногу дороже всего в Москве. К такому выводу пришел американский журнал «Forbes», подсчитав затраты среднестатистического банкира на необходимую по статусу роскошь.

Москва оказалась самым дорогим городом мира. Стоимость проживания в отеле, например, может быть на 40% выше, чем в Лондоне, а тарифы и пошлины на европейские товары из кожи сделали сумку от «Луи Виттон» самой дорогой, за исключением Дубая, пишет «Forbes». Журнал подсчитал, сколько банкиры, топ-менеджеры и брокеры тратят на роскошную жизнь. В их «джентльменский набор» вошли проживание в гостиницах «Итнерконтиненталь» или «Ритц-Карлтон», а также автомобиль роллс-ройс, осетровая икра, часы «Ролекс» и другие вещи, свидетельствующие об отличном финансовом положении их владельца. По этим показателям, самым доступным из восьми бизнес-столиц мира оказался Париж. Килограмм черной икры там стоит всего около двенадцати тысяч долларов, тогда как в Дубае деликатес обойдется уже в 16 с половиной тысяч. Вслед за Парижем по мере роста «индекса роскоши» расположились Лос-Анджелес, Токио, Дубай, Нью-Йорк, Гонконг, Лондон и самый затратный город - Москва.

Ранее тот же «Forbes» подсчитал, что в российской столице проживают 74 миллиардера – больше, чем в любом другом городе мира.

Эхо Москвы