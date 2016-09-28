В Луизиане юные стриптизерши судятся со штатом за право танцевать и угрожают проституцией

В Американском штате Луизиана группа стриптизерш подала в суд на местные власти из-за запрета танцевать у шеста девушкам, не достигшим 21 года, сообщает Русская служба ВВС. При этом возраст сексуального согласия в Луизиане составляет 17 лет.

Иск подала группа девушек, которые выступают под псевдонимами "Джейн Доу" и порядковыми номерами. Их настоящие имена не разглашаются, но известно, что все они младше 21 года.

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Танцовщицы считают, что закон будет нарушать их право на свободу самовыражения, ссылаясь на Первую поправку к конституции США.

Кроме того, они назвали новую норму дискриминационной: в формулировке закона значится, что он затрагивает только тех танцоров стриптиза, "ягодицы и грудь которых находятся на обозрении публики". Эта формулировка позволяет публично обнажаться мужчинам младше 21, но не девушкам.

Одна из истиц в интервью местной газете заявила, что закон может подтолкнуть многих девушек, работающих в стриптизе, к проституции, оставив их без работы. Как заявила танцовщица, многие ее коллеги, которым нет 21 года, после вступления закона в силу подумывают заняться именно этим.

Сенатор Ронни Джон, выступающий в поддержку этой нормы, заявил, что закон позволит предотвратить торговлю женским телом и обеспечить безопасность для женщин. Губернатор штата Джон Бэл Эдвардс подписал закон в прошлом месяце.