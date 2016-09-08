Украинцы стали консервативнее в отношении к марихуане, смертной казни и однополым бракам – исследование

Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра RATING Pro.

В частности, в динамике (с 2012 года) усилилась поддержка запрета доступа к легким наркотикам, свободной продажи гражданам оружия, однополых отношений, а также трудоустройство мигрантов из других стран. В то же время не изменилось отношение к либерализации показов по телевидению эротических фильмов и проституции. Зато более лояльным стало отношение к абортам и запрету смертной казни.

"Общей остается тенденция: чем моложе человек, чем выше его доходы и уровень образования, тем более либеральны ее взгляды. К тому же женщины и жители сел, как правило, более консервативны в своих убеждениях", - отмечается в результатах исследования.

Так, за полный доступ или, по крайней мере, не ограничение свободной продажи оружия для граждан выступают 11% респондентов, 17% - считают, что следует существенно ограничить, но не запрещать, при этом большинство (69%) - за полный запрет. В динамике уменьшение поддержки свободной продажи оружия для граждан наблюдается, прежде всего, среди женщин, людей старшего возраста и с низким уровнем образования, а увеличение - среди молодежи.

22% опрошенных считают, что не нужно ограничивать трудоустройство в Украине мигрантов из других стран, 28% - считают, что следует существенно ограничить, но не запрещать, при этом большинство (39%) - за полный запрет. В динамике фиксируется ухудшение отношения к трудоустройству в Украине мигрантов по всем социально-демографическим группам, кроме молодежи и жителей Донбасса и Запада, которые настроены более лояльно.

31% опрошенных считают, что нужно не ограничивать аборты в Украине, 27% - считают, что следует существенно ограничить, но не запрещать, одновременно четверть за полный запрет. В динамике увеличение лояльности к абортам зафиксировано, прежде всего, среди мужчин, молодежи, жителей сел. При этом, в общем женщины более либерально настроены к абортам, чем мужчины. В региональном аспекте наиболее негативное отношение к абортам на Западе страны, особенно это касается Галичины, где больше половины за полный запрет.

Только 3% респондентов считают, что нужно не ограничивать легкие наркотики (типа марихуаны) в Украине, 10% согласны с существенным ограничением, но не запрещать, одновременно абсолютное большинство (85%) за полный запрет. В динамике уровень поддержки легализации легких наркотиков ухудшился среди женщин, людей старшего возраста, с низким уровнем образования, а также жителей городов. Зато среди молодежи поддержка выросла.

15% респондентов считают, что не нужно ограничивать показ по телевидению фильмов эротического характера, 32% - думают, что стоит существенно ограничить, но не запрещать, одновременно почти половина (46%) - за полный запрет. В динамике либеральными в этом вопросе стали мужчины, люди молодого и среднего возраста, с высшим уровнем образования и жители сел. Меньшую лояльность демонстрируют женщины и люди с начальным образованием.

12% респондентов считают, что нужно не ограничивать проституцию в Украине, 21% согласны на существенное ограничение, но не запрещать, одновременно 53% выступают за полный запрет. Несмотря на то, что в динамике жители сел стали более лояльны к либерализации проституции, поддержка в городах до сих пор выше. Уже традиционно более лояльное отношение к проституции демонстрируют мужчины, люди молодого и среднего возраста, зато среди женщин усиливается тенденция к запрету проституции.

Только 8% респондентов считают, что не нужно ограничивать однополые отношения в Украине, 15% - думают, что стоит существенно ограничить, но не запрещать, при этом большинство (69%) - за полный запрет. В динамике отношение к однополым отношениям ухудшилось по всем социально-демографическим группам. Сохраняется тенденция: чем старше возраст и ниже уровень образования, тем больше поддерживают их запрет. Более либеральные взгляды - среди молодежи, людей с высоким уровнем образования и доходов.

31% опрошенных поддерживают полный запрет смертной казни в Украине, 20% выступают за существенное ограничение, но не запрет, 14% считают, что нельзя ограничивать, столько же (14%) за полное восстановление смертной казни в Украине. Женщины больше поддерживают запрет смертной казни, чем мужчины. Кроме того, фиксируется четкая тенденция, чем выше доходы человека, тем больше он поддерживает запрет смертной казни. Зато восстановление смертной казни больше поддерживают в Центре и Юге страны, прежде всего, это пожилые люди и жители сел.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" по заказу Аналитического центра RATING Pro. В течение 21-28 июня 2016 опрошено 2200 респондентов во всех регионах Украины, кроме АР Крым и неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей. Ошибка репрезентативности не более 2,1%.