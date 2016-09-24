Мэр Черноморска: Я уже вообще не ворую, давно и никогда не воровал (видео)

Оностало следствием обсуждения на сессии горсовета, говорится в сюжете ТСН.

Реагируя на реплику из зала о том, что надо меньше воровать, Валерий Хмельнюк заявил, что уже давно этим не занимается.

"Я уже вообще не ворую, дорогой мой. Давно. Давно и никогда. Я давно и никогда не воровал, в отличие от вас", - сказал он.

Читайте такжеНАБУ задержало сотрудника скандального прокурора Суса за кражу талонов на бензин

Хмельнюк возглавляет Черноморск уже более 20 лет. Во времена Союза он был первым секретарем Ильичевского горкома Компартии. В соцсетях бурно отреагировали на оговорку Хмельнюка. Ее называют не просто неожиданной и даже сенсационной.

Градоначальник в телефонном комментарии ТСН объяснил, что его слова не так поняли. "Вы плохо слышали. Там в действительности было вопрос: вы давно воровали? Я давно не воровал, никогда вообще. Вот это был ответ. Не по Фрейду. Я могу вам сказать, что я воровал в последний раз в первом классе булочку. Вас это устраивает?", - спросил Хмельнюк.