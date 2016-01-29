В мексиканском парке Тулум для посетителей ввели налог на селфи

Представитель местных гидов Хулио Вильягомес Вильялобос сообщил, что новая мера касается использования мобильных телефонов, планшетов, камер GoPro и фотоаппаратов, передает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail, . Он отметил, что плата за селфи вызвала недовольство среди туристов, особенно мексиканских.

Читайте такжеЭйфелева башня признана лучшим в мире фоном для селфи

Национальный парк Тулум расположен недалеко от известного курорта Канкун. Доколумбовый город цивилизации майя Тулум на полуострове Юкатан является одним из наиболее хорошо сохранившихся прибрежных городов майя. Его расцвет пришелся на XIII-XV века.

Ежегодно в Тулум приезжают более 2 млн туристов. В самые оживленные периоды памятник посещают около 2 тыс. путешественников ежедневно.

Любители делать селфи часто рискуют своей жизнью ради лайков в соцсетях и терпят трагические неудачи. Как подсчитала редакция портала Mashable, во всем мире в 2015 году количество погибших любителей селфи (12 человек) превысило число жертв акул (8 человек).