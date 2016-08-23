Рыбак с Филиппин 10 лет хранил 34-килограммовую жемчужину под кроватью

Мужчина выловил ее 10 лет назад, но не знал ее истинной стоимости, сообщает Lenta.ru со ссылкой пишет Malaysian Digest. Житель города Пуэрто-Принсеса обнаружил камень в 2006 году во время шторма - его лодка зацепилась за гигантское перламутровое образование. Он прятал жемчужину весом 34 кг под кроватью, считая своим талисманом.

Филиппинец решил показать жемчужину другим людям, лишь когда его хижина сгорела. Рыбак отнес находку в муниципальное управление по вопросам туризма.

"Мы были поражены. Нужно, чтобы геммологи помогли нам сертифицировать ее. Сейчас мы ждем подтверждения аутентичности от геммологического института", - рассказали в офисе по туризму.

Находка рыбака впятеро превосходит габаритами и весом жемчужину, считавшуюся рекордсменкой до нее. Ранее самым большим камнем была признана семикилограммовая "жемчужина Аллаха" (известная и как "жемчужина Лао-Цзы"), также найденная на Филиппинах.

Власти города хотели бы оставить камень в Пуэрто-Принсесе, сделать его достопримечательностью и привлечь больше отдыхающих. Malaysian Digest не уточняет, получит ли хозяин жемчужины какую-либо плату за находку.