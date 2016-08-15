Когтеточка или кровать: японский кот с проблемой выбора стал интернет-звездой
20:28, 15 августа 2016Курьёзы
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Японский кот стал популярным мемом в интернете после того, как появилась фотография, на которой он не мог никак выбрать между когтеточкой и кроватью.
Милк-чан не мог выбрать между своей когтеточкой и прыжком на кровать / aktfps/Twitter
Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой Daily Mail.
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Отмечается, что семилетний кот по кличке Милк-чан не мог выбрать между своей когтеточкой и прыжком на кровать, и именно в этот момент хозяин успел его сфотографировать.
Фотография собрала более 100 тыс. «лайков» и ретвитов и породила большое число различных мемов.
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