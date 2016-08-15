Когтеточка или кровать: японский кот с проблемой выбора стал интернет-звездой

Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой Daily Mail.

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Отмечается, что семилетний кот по кличке Милк-чан не мог выбрать между своей когтеточкой и прыжком на кровать, и именно в этот момент хозяин успел его сфотографировать.

Фотография собрала более 100 тыс. «лайков» и ретвитов и породила большое число различных мемов.