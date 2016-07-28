"К Олимпиаде готовы!": бразильская полиция арестовала партию наркотиков с символикой Рио-2016
12:15, 28 июля 2016Курьёзы
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Пластиковые пакеты были помечены олимпийской символикой Рио-2016 и предупреждением "беречь от детей".
Бразильские наркоторговцы нередко используют спортивную символику для продвижения своего "товара" / Фото news.sky.com
Как отмечает Sky News, бразильская полиция изъяла 93 пакетика с кокаином и 28 с крэк-кокаином с "олимпийской" символикой, а также несколько пуль 40-го калибра в центре Рио-де-Жанейро.
Отмечается, что бразильские наркоторговцы часто используют образы и имена спортсменов или спортивных событий, чтобы продавать свою "продукцию".
Как сообщал УНИАН, летние Олимпийские игры в бразильском Рио-де-Жанейро будут проходить с 5 по 21 августа 2016 года. Украинскую олимпийскую сборную торжественно провели в Рио-де-Жанейро в минувшую субботу, 23 июля.
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