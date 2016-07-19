В Госдуме РФ хотят, чтобы все покемоны собрались на участках в день выборов

Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ от ЛДПР Игорь Лебедев, передает РИА "Новости".

"Это же игра. К ней можно и нужно относиться как к игре. Очередное развлечение для людей разных возрастов", - отметил депутат Госдумы.

Вице-спикер подчеркнул, что не имеет ничего против того, что люди будут пытаться найти в здании Госдумы покемонов.

"Более того, хотим, чтобы 18 сентября все покемоны собрались на избирательных участках. Тогда избиратели, бегая за покемонами, придут на избирательные участки и волей-неволей проголосуют за ту или иную партию", - сказал Лебедев.

Напомним, в Совфеде РФ увидели в популярной игре Pokemon Go проделки дьявола.

Pokemon Go - игра с элементами дополненной реальности для гаджетов на базе Android и iOS, запущена 6 июля. Игроки перемещаются по городу со смартфонами, ищут покемонов и ловят их виртуальными покеболами. Пойманных персонажей можно тренировать, а затем сражаться с другими игроками.