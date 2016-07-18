Угроза для "духовных скреп": в Совфеде РФ увидели в популярной игре Pokemon Go проделки дьявола

Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, следует запретить «ловлю» покемонов на территории религиозных учреждений, памятных монументов и кладбищах.

«Ощущение, что дьявол пришел через этот механизм и пытается просто развалить нас изнутри духовно. Но я понимаю, что эту сферу контролировать крайне тяжело. Создается впечатление, что это навязано извне людьми, которые точно понимают, что пройдет год-второй и последствия будут необратимы», - заявил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что руководство Мемориального музея холокоста в Вашингтоне запретило посетителям играть в Pokemon Go на территории учреждения.

Pokemon Go - игра с элементами дополненной реальности для гаджетов на базе Android и iOS, запущена 6 июля.

Игроки перемещаются по городу со смартфонами, ищут покемонов и ловят их виртуальными покеболами. Пойманных персонажей можно тренировать, а затем сражаться с другими игроками.