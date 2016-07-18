Угроза для "духовных скреп": в Совфеде РФ увидели в популярной игре Pokemon Go проделки дьявола
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич предложил ввести ограничения для игры Pokemon Go на законодательном уровне.
Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, следует запретить «ловлю» покемонов на территории религиозных учреждений, памятных монументов и кладбищах.
«Ощущение, что дьявол пришел через этот механизм и пытается просто развалить нас изнутри духовно. Но я понимаю, что эту сферу контролировать крайне тяжело. Создается впечатление, что это навязано извне людьми, которые точно понимают, что пройдет год-второй и последствия будут необратимы», - заявил он.
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Напомним, ранее сообщалось, что руководство Мемориального музея холокоста в Вашингтоне запретило посетителям играть в Pokemon Go на территории учреждения.
Pokemon Go - игра с элементами дополненной реальности для гаджетов на базе Android и iOS, запущена 6 июля.
Игроки перемещаются по городу со смартфонами, ищут покемонов и ловят их виртуальными покеболами. Пойманных персонажей можно тренировать, а затем сражаться с другими игроками.