Обама ползал на четвереньках по Белому дому с девятимесячным малышом

Фотография с ползающей по полу президентского кабинета девочкой и Обамой, стоящим рядом с ней на четвереньках, опубликована на сайте Barackphotos.com, передает Лента.ру.

Псаки, состоящая в браке с функционером Демократической партии Грегори Мечером, родила ребенка в середине июля 2015 года.

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Должность директора по коммуникациям Белого дома Псаки занимает с 1 апреля 2015-го. Она сменила на этом посту Дженнифер Палмер, которая объявила о своей отставке 5 февраля.

С февраля 2013 года Псаки занимала должность официального представителя Госдепа. До этого она работала помощником президента США по коммуникациям с 2009 по 2011 год. Во время первой президентской кампании Обамы в 2008 году Псаки была его путешествующим пресс-секретарем, а после стала заместителем пресс-секретаря Белого дома.