Пилота отстранили от полетов из-за многочисленных селфи

Как сообщает China Topix, мужчина создал аккаунт в китайской соцсети Weibo (аналог "Твиттера"), где постоянно размещал новые снимки, передает Lenta.ru.

Читайте такжеНа рейсе Air India пассажиру "подали" живую ящерицу

Отмечается, что на страницу Энди (именно так именовал себя пилот) подписалось более 72 тыс. пользователей. Когда о хобби мужчины узнали сотрудники Air China, после чего он был отстранен от полетов. В настоящее время проводится внутреннее расследование. После его начала пилот удалил свой аккаунт из соцсети.

Представители перевозчика утверждают, что привычка Энди может «влиять на его эмоции в полете». Они пообещали, что мужчина будет строго наказан за свои действия.

Ранее в феврале сообщалось, что руководство индийской авиакомпании Jet Airways временно отстранило от полетов пять членов экипажа самолета, летевшего 4 января из Джодхпура в Мумбаи. Их подозревали в том, что бортпроводники позволили звезде Болливуда Сону Нигаму воспользоваться системой громкой связи, которой оборудованы самолеты.