От Америки до Азии: из-за моды на раскраски миру предрекают глобальный дефицит цветных карандашей

Резкий рост числа людей, покупающих книжки-раскраски для взрослых, угрожает создать глобальный дефицит качественных цветных карандашей. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Independent.

Как сообщило издание, крупнейший в мире производитель деревянных карандашей Faber-Castell отмечает «двузначный рост» продаж. Немецкому заводу холдинга пришлось увеличивать интенсивность работы, чтобы поспевать за спросом.

«В настоящее время мы увеличили количество смен на предприятии Stein в Баварии, чтобы удовлетворить глобальные потребности в цветных карандашах», — заявили газете в компании. По словам Сандры Суппа, представителя Faber-Castell, эта тенденция наблюдается по всему миру, от Америки до Азии.

Аналогичные шаги по увеличению производства на фоне выросшего спроса предпринимают и другие крупные европейские производители — Staedtler и Stabilo.

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Представитель Faber-Castell отметила, что мода на раскраски требует от производителей удовлетворять новые потребности покупателей в более качественных карандашах и увеличивать разнообразие цветов. «Людей теперь не устраивают простые наборы из 36 цветов. Мы замечаем тенденцию роста числа людей, предпочитающих большие наборы из 72 или даже 120 цветов», — сказала Суппа.

Как пояснила газете Telegraph Джоанна Басфорд, книги-раскраски которой продаются по всему миру (было реализовано более 16 миллионов экземпляров, из них три миллиона в Китае), взрослые устали от цифровых технологий, и раскрашивание вызывает у них чувство ностальгии. Руководитель магазина товаров для детей Мелисса Кокс сказала Independent: «Раскраски, действительно, хорошо продаются сейчас. Эта тенденция удивила нас, когда мы заметили, что взрослые покупают их для себя».

В октябре 2015 года модную тенденцию к раскрашиванию подхватил журнал Vogue — издание анонсировало выпуск раскраски для взрослых, основанной на архиве номеров. В книге будут опубликованы рисунки бальных и вечерних платьев от Christian Dior, Balenciaga, Givenchy, Chanel и других известных брендов.