Ford воссоздала эффект "дьявольской" русской дороги для тестирования своих автомобилей (видео)

На одном из участков протяженностью 1,9 километра воссозданы плохие дороги разных стран мира, в том числе России. Этот отрезок трассы в «Форде» назвали «дьявольским», пишет motor.ru.

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Общая протяженность дорог на полигоне составляет 80 километров. На 1,9-километровом «дьявольском» участке представлены плохие дороги 25 стран, на которых воссозданы более ста угроз – от «внезапно» появляющихся бразильских «лежачих полицейских» (вся трасса проходится на скорости до 70 километров в в час) и бельгийской брусчатки до глубоких ям Германии и размытых дождем грунтовок Китая.

«Российская» дорога представляет собой отрезок со множеством глубоких ям, «пострадавший» от эксплуатации в сильные заморозки и в оттепель. Испытатели Ford отметили, что езда по таким выбоинам крайне небезопасна, так как может сбить автомобиль с курса.

Стоимость высокочувствительного измерительного оборудования, которое инженеры Ford задействуют в испытаниях, составляет 1 миллион 250 тысяч евро. Ежегодно они преодолевают в Ломмеле более шести миллионов километров.

К примеру, программа испытаний нового фургона Transit предусматривала 5000 кругов на полигоне за полгода, что эквивалентно десятилетней эксплуатации. Кроме того, в Ломмеле инженеры проверяют машины на скоростном треке, в грязевых, соляных ваннах и в камерах высокой влажности. Вне трека испытания проходят по дорогам разных стран мира при температурах от -40 до +40 градусов по Цельсию.