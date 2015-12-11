Мишель Обама зачитала рэп (видео)
13:58, 11 декабря 2015Курьёзы
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Cупруга президента США Мишель Обама снялась в рэп-видео исполнителя Джея Фароа о пользе высшего образования, пишет The Guardian.
В песне говорится о том, как будущая первая леди росла в Чикаго и много училась для того, чтобы поступить в Принстонский и Гарвардский университеты.
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«Я хочу отдать дань уважения и помочь молодым людям, которые много трудятся, чтобы достичь своей мечты. Я хочу сделать это в забавной и новой манере», — сказала Обама в интервью газете, сообщает Lenta.ru.
Ролик Go To College («Поступи в колледж») был опубликован на канале CollegeHumor в Youtube в четверг, 10 декабря.
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