Мишель Обама зачитала рэп (видео)

В песне говорится о том, как будущая первая леди росла в Чикаго и много училась для того, чтобы поступить в Принстонский и Гарвардский университеты.

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«Я хочу отдать дань уважения и помочь молодым людям, которые много трудятся, чтобы достичь своей мечты. Я хочу сделать это в забавной и новой манере», — сказала Обама в интервью газете, сообщает Lenta.ru.

Ролик Go To College («Поступи в колледж») был опубликован на канале CollegeHumor в Youtube в четверг, 10 декабря.