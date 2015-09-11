Президент США почтил память погибших 11 сентября 2001 года

По всей стране запланированы мероприятия в память о том дне, когда террористы-смертники захватили четыре самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один врезался в здание Пентагона, а четвертый разбился на поле в Шенксвилле, штат Пенсильвания, не долетев до предполагаемой цели – Вашингтона, сообщает служба новостей "Голоса Америки".

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Президент США Барак Обама, его супруга Мишель и сотрудники Белого дома приняли участие в минуте молчания в пятницу утром. Днем президент встретится с военнослужащими базы Форт-Мид в окрестностях Вашингтона и обсудит с ними усилия по обеспечению безопасности страны.

После терактов, произошедших 14 лет назад, на месте бывшего Всемирного торгового центра был открыт Музей 11 сентября, экспозиция которого включает артефакты и фотографии, связанные с атакой.

В Пентагоне в память о событиях 11 сентября установлены 184 скамейки – по числу погибших, – под каждой из которых течет вода.

В Пенсильвании был установлен национальный мемориал "Рейс 93" в память о пассажирах и членов экипажа самолета, которые попытались оказать сопротивление террористам, захватившим лайнер.