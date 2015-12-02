Американцы все чаще начали называть детей в честь фильтров Instagram

Сайт собрал данные 340 тыс. родителей и выявил основные тенденции, пишет Lenta.ru со ссылкой на News.com.au. Тренд распространился на такие имена, как Люкс (Lux), Джуно (Juno), Рейс (Reyes), Людвиг (Ludwig), Амаро (Amaro), Валенсия (Valencia), Виллоу (Willow). Все они являются названиями фильтров в социальной сети. Среди мальчиков имя Люкс стало встречаться на 75% чаще, чем в прошлых годах. Людвигом стали называть на 42% больше младенцев, Амаро - на 26%, а Рейс - на 10%.

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Для девочек быстрее остальных начало набирать популярность имя Джуно. Так в 2015 году назвали на 30% больше детей. Популярность имени Валенсия возросла на 26 процентов, а Виллоу - на 13%.

Для составления рейтинга сайт использовал свою базу данных и информацию, предоставленную министерством здравоохранения и социальных служб США.

В ноябре 2015 года сообщалось, что эксперт по именам Лора Уоттенберг из США провела исследование, в результате которого выяснилось, что самым популярным именем в мире является София. Так полюбили называть девочек в девяти странах, включая Мексику, Италию и Украину. В США это имя - третье по популярности, еще в 20 государствах оно находилось на втором или третьем местах.